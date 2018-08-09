Боевиков «ДНР» уличили в использовании радиолокационных станций, БРДМ и БТРов

09.08.2018 17:41

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области используют радиолокационные станции, БРДМ, БТРы, зенитные установки и другое вооружение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «6 августа в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 радиолокационную станцию (П-19) возле н. п. Розовка (37 км к северо-востоку от Донецка), 1 БТР-80 и 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) неподалеку от н. п. Кальмиусское (быв. Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка)».

Кроме того, «7 августа команда Миссии видела 3 МТ-ЛБ (на двух были установлены зенитные установки (ЗУ-23, 23 мм)) возле н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)».