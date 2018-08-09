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«ДРГ лютует»: в ОРДЛО рано утром «лег» «Vodafone»
09.08.2018 09:46
В оккупированных Донецке и Луганске сегодня утром пропала связь украинского мобильного оператора «Vodafone».
В социальных сетях местные жители сообщают, что сбои были зафиксированы около 06:30, передает donpress.com.
В то же время, на сайте оператора приносят свои извинения и обещают вернуть связь после проведения ремонтных работ:
«06.40 Донецк Водафон упал (((«
«дрг лютует))»
«В Луганске тоже»
«Млять, почалося ((«
«побачили десь 06:30 ранку»
«Доброе утро! Сейчас действительно наблюдаются сложности со связью. Наши специалисты уже занимаются вопросом. Извините за неудобства».
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, ремонт, связь, Vodafone, оккупация, мобильная связь, соцсети, ОРДЛО, ДРГ
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