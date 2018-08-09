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На Донбассе 6,5 тысяч нарушений за неделю – ОБСЕ
За минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали резкое увеличение числа случаев нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом сказал первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 9 августа.
"За минувшую неделю наблюдатели констатировали увеличение количества таких случаев на 63% – свыше 6,5 тысяч. Кроме того, миссия подтвердила четырехкратное увеличение случаев использования тяжелого вооружения, лишь 86 случаев использования реактивных систем залпового огня", – сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в четверг в Киеве.
Он также отметил, что за подотчетную неделю возросло и количество тяжелого вооружения, размещенного на Донбассе с нарушением минских соглашений.
"За неделю мы зафиксировали 84 единицы, размещенной с нарушениями: 74 случая на неподконтрольной Киеву территории и 10 на подконтрольной", – добавил Хуг.
Он вновь призвал стороны соблюдать взятые на себя обязательства, прекратить огонь и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей СММ ОБСЕ ко всем территориям.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, обстрелы, нарушения
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