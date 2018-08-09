Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям

09.08.2018 07:29

Уже осенью нынешнего года Донбасс, находящийся под оккупацией гибридной армии РФ, накроет "хлебный кризис". О скором подорожании хлеба население предупредил "депутат" террористической "ДНР" Евгений Тинянский, передает "Диалог.UA" со ссылкой на ЛентаUA.net.

По данным Тинянского, в среду, 8 августа, в оккупированном Донецке состоялось закрытое совещание так называемого "минагропрома" террористической "ДНР". На нем коллаборанты констатировали, что довели край до полнейшей нищеты.

Так, сообщалось о серьезнейшей проблеме с зерновыми - в нынешнем году будет собрано урожая на 42% меньше, чем в предыдущем. "Резервов и запасов (зерна - ред.) нет", - подчеркнул "депутат", уточнив, что все это выльется осень в "хлебный кризис".

Жителям стоит готовить свои кошельки к резкому подорожанию муки и хлебобулочных изделий. В произошедшем кризисе Тинянский обвинил главаря "ДНР" Александра Захарченко, "министра доходов" Александра Тимофеева, а также их кремлевского "куратора" Владислава Суркова.

С его слов, их игры исчезновением бензина и привели к тому, что аграриям не удалось в полной мере засеять поля. "Видать кому-то очень удобны такие персонажи у руля, которые могут и сами пожировать и завезти чемоданчик куда надо, перед Украиной обгадиться и заставить свои же экскременты разгребать тех, кто их поставил", - констатировал террорист.