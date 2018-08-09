"Ночью что-то происходило": в ОРДЛО опять исчез "Vodafone-Украина" - подробности

09.08.2018 12:59

Оккупационные "власти" винят в произошедшем самого мобильного оператора, ссылаясь на аварию. Единственный украинский оператор, который продолжает свою работу на временно оккупированной территории, Vodafone все чаще сталкивается с проблемами, созданными оккупантами.

Неоднократно было замечено, что боевики не дают сотрудникам мобильного оператора осуществлять ремонтные работы. Сейчас жители ОРДЛО говорят о том, что Vodafone опять "лег" и они остались без связи, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "ОстроВ".

Местные жители отмечают, что слышали ночью подозрительный шум и выстрелы, после чего связь неожиданно исчезла. "Власти" так называемых "Л/ДНР" свою причастность к случившемуся отрицают.

В их "министерстве связи" говорят о том, что все дело в аварии на собственной телекоммуникационной сети мобильного оператора. Сам Vodafone причину исчезновения связи пока не озвучивает, но говорит о том, что оператор занимается решением проблемы.