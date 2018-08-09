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Ожесточенные бои в зоне ООС: двое боевиков ликвидировано, украинский боец бесследно исчез
За последние сутки боевики нарушали режим прекращения огня 44 раза. "Войска" оккупантов продолжают нарушать минские договоренности. В результате этого количество погибших стремительно увеличивается.
Только за последние сутки был убит один боец ВСУ. Но украинские защитники этого так не оставили, и террористы потеряли двух своих боевиков. Об этом пишет в своей утренней сводке пресс-служба ООС, сообщает "Диалог.UA".
В ходе ожесточенного боестолкновения было ранено еще трое украинских военных. Как сообщает штаб ООС, в ходе одного из боевых столкновений была потеряна связь с одним из бойцов ВСУ. Где сейчас находится украинский военный, пока неизвестно.
Стоит отметить, что четверо оккупантов были ранены. В ООС говорят о том, что в зоне боевых столкновений объявлен "красный" режим. Боевики продолжают обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и БМП.
Теги: Донбасс, ликвидация, ранения, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, оккупанты, ООС
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