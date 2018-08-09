В Донецке образовываются провалы почвы

09.08.2018 14:59

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в городе начинается сильная осадка почвы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в городе начинается сильная осадка почвы. Особенно это заметно в частном секторе. В образовавшихся «провалах» видно, что земля «куда-то уходит».

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«У знакомых дом в Кировском районе — в огороде после дождей небольшая воронка… земля куда то вниз уходит… все веселее...»,

«Пока земля… потом дома»,

«Дома тоже трещат… по фундаменту трещины. Эх… Какая ты будешь, старость?»,

«Ох..»,

«Проседание грунта? карсты?».