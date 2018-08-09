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В Донецке появилось странное объявление
09.08.2018 16:19
Во временно оккупированном Донецке появилось странное объявление о выдаче гуманитарной помощи.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке внимание дончан привлекло странное объявление о выдаче гуманитарной помощи от МККК. Первая странность – место выдачи «здание комендатуры». Вторая – категории получателей гуманитарной помощи. Почему-то гуманитарная помощь должна выдаваться не только раненным, но и… убитым.
Дончане пишут в соцсетях:
«Попалось на глаза. С ранеными понятно, а с убитыми…».
Теги: Донецк, Донбасс, гуманитарная помощь, объявление, оккупация, убиты, раненые, соцсети
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