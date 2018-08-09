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Архив - Донецкая область

В Донецке появилось странное объявление

09.08.2018 16:19
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В Донецке появилось странное объявление

Во временно оккупированном Донецке появилось странное объявление о выдаче гуманитарной помощи.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке внимание дончан привлекло странное объявление о выдаче гуманитарной помощи от МККК. Первая странность – место выдачи «здание комендатуры». Вторая – категории получателей гуманитарной помощи. Почему-то гуманитарная помощь должна выдаваться не только раненным, но и… убитым.

Дончане пишут в соцсетях:

«Попалось на глаза. С ранеными понятно, а с убитыми…».



Теги: Донецк, Донбасс, гуманитарная помощь, объявление, оккупация, убиты, раненые, соцсети
 
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