Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Кабмине рассказали сколько РФ вывезла заводов из Донбасса и Крыма

09.08.2018 07:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Кабмине рассказали сколько РФ вывезла заводов из Донбасса и Крыма

Россия вывезла из оккупированных Донбасса и Крыма оборудования с 28 заводов.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак отметил: «Мы знаем, что были „порезаны“ некоторые предприятия, там даже есть люди, которые фотографируют, но оценить по изображениям, насколько [масштабно] это было — тоже невозможно», передает donpress.com.

По его словам, после того, как миротворцы ООН возьмут под контроль оккупированные территории Донбасса должна быть создана переходная администрация, которую может возглавить Швеция.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Швеция, ООН, Кабмин, миротворцы, заводы, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх