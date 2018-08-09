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В Кабмине рассказали сколько РФ вывезла заводов из Донбасса и Крыма
09.08.2018 07:45
Россия вывезла из оккупированных Донбасса и Крыма оборудования с 28 заводов.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак отметил: «Мы знаем, что были „порезаны“ некоторые предприятия, там даже есть люди, которые фотографируют, но оценить по изображениям, насколько [масштабно] это было — тоже невозможно», передает donpress.com.
По его словам, после того, как миротворцы ООН возьмут под контроль оккупированные территории Донбасса должна быть создана переходная администрация, которую может возглавить Швеция.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Швеция, ООН, Кабмин, миротворцы, заводы, РФ
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