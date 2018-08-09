В зоне ООС обострение: у ВСУ потери, пропуск граждан на КПВВ «Майорск» приостановлен

09.08.2018 08:19

В зоне ООС в результате боевых действий в районе Майорска один военный погиб, трое ранены, с одним военнослужащим потеряна связь, продолжаются его поиски.

Боевики 44 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

Под обстрел попали защитники Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, возле Майорска зафиксировано боевое столкновение.

С начала текущих суток боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского.

В 06:25 из стрелкового оружия противник открыл огонь в направлении КПВВ «Майорск», вследствие чего объявлен режим «Красный», пропуск граждан временно приостановлен.

По данным разведки, двое боевиков уничтожены, четверо получили ранения.

Источник: donpress.com