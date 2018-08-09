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ВСУ понесли новые потери на Донбассе: опубликованы фото и фамилия бойца
На Донбассе за прошедшие сутки погиб один украинский военный и трое получили ранения.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает apostrophe.ua.
"В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. С одной военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.
По данным разведки, убиты два боевика и четверо ранены.
Издание "Думская" сообщило вечером 8 августа о смерти солдата 28-й отдельной механизированной бригады, жителя города Южный Одесской области Виктора Кандалюка.
У 34-летнего мужчины остановилось сердце, когда он находился на наблюдательном пункте.
"Начался обстрел, и мы увидели, что он упал. К сожалению, несколько часов к Виктору нельзя было подобраться: работал снайпер. Сейчас причины смерти устанавливаются.
Предварительно это был сердечный приступ", —рассказал сослуживец покойного.
У Виктора Кандалюка остался маленький сын.
Теги: Донбасс, смерть, гибель, ранения, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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