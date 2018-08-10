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45 обстрелов за ночь: в зоне ООС погиб украинский военный. Оккупанты несут большие потери

10.08.2018 12:19
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45 обстрелов за ночь: в зоне ООС погиб украинский военный. Оккупанты несут большие потери

За минувшие сутки, 9 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник 45 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза применялось тяжелое вооружение. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Основные направления обстрелов:

  • Станица Луганская,
  • Крымское,
  • Новотошковское,
  • Новозвановка,
  • Троицкое,
  • Луганское,
  • Новолуганское,
  • Майорск,
  • Зайцево,
  • Марьинка,
  • Красногоровка,
  • Старогнатовка,
  • Новомихайловка,
  • Богдановка,
  • Чермлик,
  • Гнутово,
  • Лебединское,
  • Павлополь,
  • Водяное,
  • Широкино.

Наряду с этим противник обстрелял из минометов калибром 82 мм украинские позиции у Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое получили ранения. По данным разведки также был уничтожен еще один оккупант, четверо получили ранения.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, военные, обстрелы, ООС
 
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