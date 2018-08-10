45 обстрелов за ночь: в зоне ООС погиб украинский военный. Оккупанты несут большие потери

10.08.2018 12:19

За минувшие сутки, 9 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник 45 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза применялось тяжелое вооружение. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Основные направления обстрелов:

Станица Луганская,

Крымское,

Новотошковское,

Новозвановка,

Троицкое,

Луганское,

Новолуганское,

Майорск,

Зайцево,

Марьинка,

Красногоровка,

Старогнатовка,

Новомихайловка,

Богдановка,

Чермлик,

Гнутово,

Лебединское,

Павлополь,

Водяное,

Широкино.

Наряду с этим противник обстрелял из минометов калибром 82 мм украинские позиции у Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое получили ранения. По данным разведки также был уничтожен еще один оккупант, четверо получили ранения.

Источник: https://donpress.com