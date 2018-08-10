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Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
В Кремле обеспокоены нарастающим социальным недовольством в террористических "Л/ДНР" в связи с бездарными действиями там своих ставленников.
О планах Кремля по "Л/ДНР" рассказал сепаратистский telegram-канал, передает "Диалог.UA". Блогер-сепаратист уверяет, что в администрации агрессора Владимира Путина внезапно появилось несколько сотрудников, которым поручили навести порядок в разбушевавшихся протекторатах "ЛНР" и "ДНР".
Последняя "республика" их волнует особенно сильно из-за "потерявшего страх" главаря Александра Захарченко, который откровенно и нагло грабит регион. Кремль это взволновало из-за недовольства обнищавших жителей ОРДЛО, которое грозит перерасти в бунт. "Спохватились за пару минут до взрыва", - прокомментировал планы Кремля telegram-канал. По его данным, путинский режим намерен работать по нескольким направлениям, в частности, убрать из "Л/ДНР" откровенных "хапуг", нервирующих народ. По Захарченко никакого решения пока нет, он все еще находится в подвешенном состоянии.
Планируется также имитация работы с мирными жителями. На это дело и хотят бросить лично Захарченко, наконец переодев его в гражданскую одежду. Одиозного "министра доходов" Александра Тимофеева (Ташкента) наверняка в самое ближайшее время уберут, так как он стал "предметом всеобщей народной ненависти".
Это поможет "пустить пыль" в глаза населению, чуть снизив градус напряженности. Кроме того, в планах еще и разоружение неких самых одиозных группировок "Л/ДНР", занимавшихся в основном убийствами, грабежами и мародерством.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Кремль, ДНР, ЛНР, Захарченко
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