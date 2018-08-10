Огромные медузы атакуют отдыхающих на Азовском море

10.08.2018 21:29

В социальных сетях часто возникает вопрос: «Почему в Азовском море в этом году много медуз и почему они такие огромные?» Полутораметровые (в диаметре) медузы даже пугают отдыхающих, пишут Вести.

Они охотятся на пеленгаса и хамсу, а этой рыбы полно на Азове. А как-то близ Бердянска был шторм – и столько медуз выбросило на берег, что ими были усеяны пляжи.



Ученые объясняют это тем, что меняется соленость Азовского моря. Когда она повышается, медузы из Черного моря сразу же мигрируют в Азовское. Как говорит эколог Василий Яровой, последние 20 лет соленость Азовского моря падала, и вот теперь начала расти снова.

Ученый не видит в этом ничего необычного и опасного для отдыхающих – просто природный цикл.

Источник: https://zi.dn.ua