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Огромные медузы атакуют отдыхающих на Азовском море
10.08.2018 21:29
В социальных сетях часто возникает вопрос: «Почему в Азовском море в этом году много медуз и почему они такие огромные?» Полутораметровые (в диаметре) медузы даже пугают отдыхающих, пишут Вести.
Они охотятся на пеленгаса и хамсу, а этой рыбы полно на Азове. А как-то близ Бердянска был шторм – и столько медуз выбросило на берег, что ими были усеяны пляжи.
Ученые объясняют это тем, что меняется соленость Азовского моря. Когда она повышается, медузы из Черного моря сразу же мигрируют в Азовское. Как говорит эколог Василий Яровой, последние 20 лет соленость Азовского моря падала, и вот теперь начала расти снова.
Ученый не видит в этом ничего необычного и опасного для отдыхающих – просто природный цикл.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Азовское море, медуза
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