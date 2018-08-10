- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности16:21
- До 8 лет тюрьмы за смерть слесаря получат мастер и машинист крана МК «Азовсталь»15:27
- Освободить Донбасс силовым путем предлагают исключительно провокаторы — Георгий Тука14:50
- В Мариуполе во время полевых работ тракторист наткнулся на мину 14:01
- Турчинов предлагает перебросить военную силу к Азовскому морю13:30
- У КПВВ под Марьинкой подорвался украинский пограничник13:20
- Колонна грузовиков въехала из РФ на оккупированный Донбасс ночью, минуя пограничный пункт12:35
- 45 обстрелов за ночь: в зоне ООС погиб украинский военный. Оккупанты несут большие потери12:19
- В "ДНР" приближается голод: у Захарченко признали катастрофу с урожаем 10:55
- Украинская разведгруппа попала в засаду боевиков: один военнослужащий пропал21:31
Освободить Донбасс силовым путем предлагают исключительно провокаторы — Георгий Тука
Единственный путь решения проблемы оккупированного Донбасса — санкционно-дипломатический. Свое мнение высказал в эфире OBOZ. TV замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Призывы о немедленном освобождении Донецка и Луганска могли исходить только от провокаторов. По словам Георгия Туки, здравомыслящий человек никогда не будет призывать к действиям, которые повлекут за собой тысячи человеческих жертв. Начиная с 2015 года было ясно, что на «раз-два» военный конфликт не разрешить.
По мнению замминистра, только при помощи санкций и дипломатии возможен выход из ситуации.
«Также, как и большинство наших граждан, я не в восторге от санкций, которые принимаются как Европейским Союзом, так и США. Хотелось бы, чтобы они были более действенными, более значимыми и решительными», — сказал Георгий Тука.
В то же время он заметил, что за последние годы количество санкционных мер в отношении России постоянно увеличивается. «Эти санкции работают как удав, который постепенно сжимает и душит жертву»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, конфликт, Освобождение Донбасса, ООС
- «Не лезь в Донбасс. Ты уже тут один раз натворил здесь дел», - Ходаковский обратился к Стрелкову
- Россия против Украины: большая война не неизбежна, но очень возможна
- Мнение политика: для Киeвa лучшe, ecли кoнфликт нa Дoнбacce будет заморожен на годы
- В США назвали главное препятствие для урегулирования конфликта в Украине
- Эксперт назвал два аспекта войны на Донбассе
- Обострение или замороженный конфликт - ООН о ситуации на оккупированном Донбассе
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности16:21
- До 8 лет тюрьмы за смерть слесаря получат мастер и машинист крана МК «Азовсталь»15:27
- Освободить Донбасс силовым путем предлагают исключительно провокаторы — Георгий Тука14:50
- В Мариуполе во время полевых работ тракторист наткнулся на мину 14:01
- Турчинов предлагает перебросить военную силу к Азовскому морю13:30
- У КПВВ под Марьинкой подорвался украинский пограничник13:20
- Колонна грузовиков въехала из РФ на оккупированный Донбасс ночью, минуя пограничный пункт12:35
- 45 обстрелов за ночь: в зоне ООС погиб украинский военный. Оккупанты несут большие потери12:19
- В "ДНР" приближается голод: у Захарченко признали катастрофу с урожаем 10:55
- Подрыв боевиками "ЛНР" авто ВСУ: появилось фото убитого террористами Героя Андрея Елистратова22:34
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности16:21
- В «Укрзализныце» готовы остановить ж/д сообщение с Россией16:04
- Дождь из звезд Персеиды: названы даты, когда украинцы смогут увидеть самый большой звездопад года15:48
- До 8 лет тюрьмы за смерть слесаря получат мастер и машинист крана МК «Азовсталь»15:27
- Новый приговор нефти: аналитики Уолл-стрит резко изменили прогнозы15:11
- Освободить Донбасс силовым путем предлагают исключительно провокаторы — Георгий Тука14:50
- В ЕС сделали заявление из-за ухудшения состояние Сенцова14:35
- Названы полезные продукты для укрепления костей14:15
- В Мариуполе во время полевых работ тракторист наткнулся на мину 14:01
- Названы пять самых доброжелательных женщин по знаку Зодиака13:45
- Названы полезные продукты для укрепления костей14:15
- Названы пять самых доброжелательных женщин по знаку Зодиака13:45
- Сколько меда можно съедать в течение дня11:37
- 10 психологических хитростей, с помощью которых можно влиять на людей09:04
- Ученые рассказали, какой свет опасен для зрения08:47
- Какие буквы в имени отталкивают удачу08:10
- Сидение убивает: 8 доказанных последствий07:50
- Опыт Грузии, «Доступное жилье» и коррупция: Руслан Калинин о проблемах переселенцев и путях их решения17:22
- С наступлением осени борщевой набор станет золотым14:21
- Операция «Одеть первоклашку»: сколько стоит «школьная корзина» в Покровске13:21
- В Кении свинья родила человекоподобного поросенка. ВИДЕО
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности
- В Донецке появилось странное объявление
- Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- В «ДНР» подписан ещё один указ о школьной форме
- Начиная с какого дохода субсидию не дадут: разъяснения эксперта
- Донецк и Марьинка напуганы сильными боями: "Дома трясутся, еле с огорода удрали. Оккупанты разошлись"
- Донецк сегодня – упадок, страх, деградация