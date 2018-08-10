- Огромные медузы атакуют отдыхающих на Азовском море21:29
- В оккупированной Головке снова анонсировали запуск «Стирола»20:10
- Винтовки, танковые стволы крупнокалиберного пулемета и сотни патронов. В поселке Каменск обнаружили арсенал оружия18:25
- Переселенцам в Мариуполе бесплатно помогут стать бизнесменами 18:10
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности16:21
- До 8 лет тюрьмы за смерть слесаря получат мастер и машинист крана МК «Азовсталь»15:27
- Освободить Донбасс силовым путем предлагают исключительно провокаторы — Георгий Тука14:50
- В Мариуполе во время полевых работ тракторист наткнулся на мину 14:01
- Турчинов предлагает перебросить военную силу к Азовскому морю13:30
- У КПВВ под Марьинкой подорвался украинский пограничник13:20
Переселенцам в Мариуполе бесплатно помогут стать бизнесменами
Сообщество международной поддержки «Kelias į svajonę» инициировало создание в Мариуполе проекта поддержки переселенцев «Шаг в будущее». Вчера в рамках программы прошёл семинар по предпринимательской деятельности.
Об этом MRPL.CITY сообщила член правления СМП «Kelias į svajonę» Инга Швендих.
Она уточнила, что семинар бесплатный и специально в Мариуполь на него прибыла эксперт по развитию бизнеса из Литвы Агне Игнатавичене. Встреча состоялась на базе украино-литовского проекта «Шаг в будущее» в офисе общественной организации «Совет женщин Донетчины».
«Обучение проводилось в непривычной форме. Слушатели были разделены на группы, каждой из которых давалось практическое задание, после чего начиналась самостоятельная работа», - подчеркнула Инга Швендих.
«По программе обучения в ходе семинаров по основам предпринимательской деятельности женщины получают знания и отрабатывают практические навыки развития и ведения бизнеса: проводят анализ рынка и потенциала реализации изделий на международном рынке, учатся создавать бизнес-идеи и готовить для них бизнес-планы, знакомятся с опытом эксперта», - отметила Инга Швендих.
Она добавила, что участвующие в проекте 30 женщин и девушек изучают основы традиционных украинских ремесел – создание оберегов и аутентичных стилей живописи (петриковский и косивский) с отработкой практических навыков на бумаге, ткани, керамике, коже. Во время занятий женщины учатся расписывать футболки, кружки, сумки, кожаные клатчи, керамические бусы, создают сувениры-обереги из шпагата. Дополнительно эксперты из Литвы и Украины проводят для участниц семинары по основам предпринимательской деятельности, знакомят с особенностями ведения Интернет-магазина, делятся собственным опытом ведения бизнеса, информируют о ведении предпринимательства в Украине (виды предпринимательства, особенности законодательства, отчетности и налогообложения).
Инга Швендих подчеркнула, что это позволит женщинам–переселенкам иметь дополнительные средства заработка для обеспечения своих семей.
Очередной семинар в рамках проекта планируется провести завтра, 11 августа.
Теги: Донбасс, Мариуполь, помощь, бизнесмен, переселенцы
- Огромные медузы атакуют отдыхающих на Азовском море21:29
- В оккупированной Головке снова анонсировали запуск «Стирола»20:10
- Винтовки, танковые стволы крупнокалиберного пулемета и сотни патронов. В поселке Каменск обнаружили арсенал оружия18:25
- Переселенцам в Мариуполе бесплатно помогут стать бизнесменами 18:10
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности16:21
- До 8 лет тюрьмы за смерть слесаря получат мастер и машинист крана МК «Азовсталь»15:27
- Освободить Донбасс силовым путем предлагают исключительно провокаторы — Георгий Тука14:50
- В Мариуполе во время полевых работ тракторист наткнулся на мину 14:01
- Турчинов предлагает перебросить военную силу к Азовскому морю13:30
- У КПВВ под Марьинкой подорвался украинский пограничник13:20
- Найдено загадочное захоронение древнейшей цивилизации22:12
- С ними лучше не связываться: самые опасные знаки зодиака (рейтинг)21:45
- Огромные медузы атакуют отдыхающих на Азовском море21:29
- Стало известно, как Кремль отреагировал на новые санкции США21:02
- Таскала за волосы: в Харькове медсестра избила ребенка в больнице. ВИДЕО20:47
- Новые правила вызова экстренной помощи: когда «Скорая» приедет гарантированно20:32
- В оккупированной Головке снова анонсировали запуск «Стирола»20:10
- Удар на 60 км. В СНБО рассказали о безальтернативности гаубице «Богдана»19:50
- Украинские банки избавятся от банковской тайны19:30
- В Украине вновь запретили продажу двух лекарственных препаратов19:10
- Новые правила вызова экстренной помощи: когда «Скорая» приедет гарантированно20:32
- В Украине вновь запретили продажу двух лекарственных препаратов19:10
- Медики и астрологи о солнечном затмении 11 августа: «Нужно придерживаться рекомендаций»18:51
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" сердце16:58
- Названы полезные продукты для укрепления костей14:15
- Названы пять самых доброжелательных женщин по знаку Зодиака13:45
- Сколько меда можно съедать в течение дня11:37
- 10 психологических хитростей, с помощью которых можно влиять на людей09:04
- Ученые рассказали, какой свет опасен для зрения08:47
- Какие буквы в имени отталкивают удачу08:10
- В Кении свинья родила человекоподобного поросенка. ВИДЕО
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка
- В Донецке появилось странное объявление
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности
- Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- В «ДНР» подписан ещё один указ о школьной форме
- Начиная с какого дохода субсидию не дадут: разъяснения эксперта
- Донецк и Марьинка напуганы сильными боями: "Дома трясутся, еле с огорода удрали. Оккупанты разошлись"
- Донецк сегодня – упадок, страх, деградация