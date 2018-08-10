У КПВВ под Марьинкой подорвался украинский пограничник

10.08.2018 13:20

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» на линии соприкосновения военнослужащий Краматорского отряда подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта.

В результате взрыва военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Раненый госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь. Его состояние здоровья расценивается, как средней тяжести.

Источник: https://donpress.com