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Архив - Донецкая область

В Мариуполе во время полевых работ тракторист наткнулся на мину

10.08.2018 14:01
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В Мариуполе во время полевых работ тракторист наткнулся на мину

В Мариуполе полиция оцепила участок территории, где обнаружена противотанковая мина.

Патрульные полицейские сообщили MRPL.CITY, что взрывоопасный предмет нашёл местный житель, когда производил полевые работы на тракторе в районе улицы Тополиной в пойме реки Кальик.

Информация об опасной находке поступила к првоохранителям около 11:56. В настоящее время район обнаружения предмета, похожего на противотанковую мину, оцеплен. На месте работают пиротехники ГСЧС. Помимо полиции и ГСЧС к месту обнаружения опасного предмета направлена машина скорой помощи.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мина, тракторист
 
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