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Боевики «ДНР» и «ЛНР» устанавливают противотанковые мины на дорогах
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса устанавливают противотанковые мины на дорогах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию 9 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Кроме того, этот БПЛА вновь зафиксировал 12 противотанковых мин (ТМ-62; 8 заложенных в два ряда поперек дороги, а 4 — в произвольном порядке на той же дороге) на северо-западной окраине н. п. Белая Камянка (неподконтрольный правительству, 51 км к югу от Донецка). 9 августа мини-БПЛА СММ вновь зафиксировал в общей сложности 18 противотанковых мин (ТМ-62) на автодороге Н21, ведущей к мосту в Счастье, 14 — на расстоянии около 1,8 км к северо-востоку, а еще 4 — примерно в 2,3 км к востоко-северо-востоку от н. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска) соответственно».
Теги: Донбасс, мина, дорога, ДНР, ЛНР, боевики
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