Главная / Новости / Донецкая область / Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ противотанковыми ракетами
Последние новости раздела
- Сутки на Донбассе: стало известно о серьезном ранении бойца ВСУ21:38
- «Интертелеком» в ОРДО: будет ли еще работать?20:09
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России19:10
- В районе Донецкого аэропорта произошел взрыв18:43
- После нас хоть потоп…. На оккупированном Донбассе вода затопила копанку, есть жертвы18:18
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим17:20
- Власти Украины изучают сценарии против России в Азовском море, в том числе силовой17:02
- Завтра Ульяна Супрун приедет на Донетчину16:39
- В «ДНР» не отменены расстрелы за преступления15:09
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на «приказы»14:29
Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ противотанковыми ракетами
11.08.2018 20:21
Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов.
В течение дня, 11 августа, российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом информирует пресс-центр ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Согласно сообщению, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новоалександровка, Луганское, Светлодарск, Новгородское, Новотроицкое, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Также защитников Павлополь и Лебединского боевики обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами.
Теги: Донбасс, август, войска, ВСУ, позиции
Читайте также:
- Сутки в АТО: 2 обстрела, боевики применили минометы
- Отвод войск в зоне АТО не представляет угрозы для гражданского населения
- В сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов
- Отвод войск на Донбассе: РФ выдвинула Киеву новое обвинение
- Шокирующая статистика: каждая шестая гибель военных в зоне АТО происходит не в бою
- Захарченко назвал их главной угрозой ДНР (ВИДЕО)
- Сутки на Донбассе: стало известно о серьезном ранении бойца ВСУ21:38
- Подачу воды жителям оккупированного Луганска сократят на 20%21:09
- «Интертелеком» в ОРДО: будет ли еще работать?20:09
- Боевики «ЛНР» не допускаю наблюдателей СММ ОБСЕ к неконтролируемым пунктам пропуска19:38
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России19:10
- В районе Донецкого аэропорта произошел взрыв18:43
- После нас хоть потоп…. На оккупированном Донбассе вода затопила копанку, есть жертвы18:18
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим17:20
- Власти Украины изучают сценарии против России в Азовском море, в том числе силовой17:02
- Завтра Ульяна Супрун приедет на Донетчину16:39
- Лавров назвал два условия для согласия на участие в саммите «нормандской четверки»22:31
- В Крыму остался исправно работать только один КППВ: названа причина происходящего22:06
- Сутки на Донбассе: стало известно о серьезном ранении бойца ВСУ21:38
- Подачу воды жителям оккупированного Луганска сократят на 20%21:09
- "Спасите от мусора и крыс", - Сеть поражена горами мусора в Крыму, жители панически боятся эпидемии20:41
- «Интертелеком» в ОРДО: будет ли еще работать?20:09
- Боевики «ЛНР» не допускаю наблюдателей СММ ОБСЕ к неконтролируемым пунктам пропуска19:38
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России19:10
- В районе Донецкого аэропорта произошел взрыв18:43
- После нас хоть потоп…. На оккупированном Донбассе вода затопила копанку, есть жертвы18:18
- Медики объяснили, к какому страшному заболеванию приводит окрашивание волос17:40
- Вот к каким болезням предрасположены разные знаки Зодиака. Эту связь подтверждают даже врачи16:07
- Садовник, заболевший раком, отсудил у химического концерна $289 млн18:07
- Медики назвали спиртной напиток, спасающий от инфаркта15:17
- Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмение13:17
- Какие знаки зодиака самые обидчивые12:37
- Почему полезно мечтать перед сном: исполняем желание силой мысли22:38
- Новые правила вызова экстренной помощи: когда «Скорая» приедет гарантированно20:32
- В Украине вновь запретили продажу двух лекарственных препаратов19:10
- Медики и астрологи о солнечном затмении 11 августа: «Нужно придерживаться рекомендаций»18:51
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
- Кучма поведал всю правду о войне России против Украины
- Выезд из «ЛНР» в РФ почти полностью прекращен
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
- Будет действовать быстро: Россия продолжит наступление, нужна «победа»
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе
- "С самого утра "птичка" прилетела", - появились кадры дымящейся техники врага под Донецком