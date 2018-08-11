Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ противотанковыми ракетами

11.08.2018 20:21

Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов.



В течение дня, 11 августа, российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня.



Об этом информирует пресс-центр ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.



Согласно сообщению, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новоалександровка, Луганское, Светлодарск, Новгородское, Новотроицкое, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Также защитников Павлополь и Лебединского боевики обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами.