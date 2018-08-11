Трое украинских военнослужащих ранены в результате боевых действий на Донбассе

11.08.2018 14:30

Боевики 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе в пятницу, в результате чего ранены трое украинских военнослужащих, - сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения… В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения", – говорится в сообщении.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем боевики обстреляли из минометов калибром 120-мм украинские позиции около Лебединского и Шумов на горловском направлении.

По данным украинской разведки один боевик уничтожен, четверо получили ранения.