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Архив - Донецкая область

Трое украинских военнослужащих ранены в результате боевых действий на Донбассе

11.08.2018 14:30
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Боевики 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе в пятницу, в результате чего ранены трое украинских военнослужащих, - сообщает пресс-центр Объединенных сил.
"Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения… В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения", – говорится в сообщении. 
Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем боевики обстреляли из минометов калибром 120-мм украинские позиции около Лебединского и Шумов на горловском направлении.
По данным украинской разведки один боевик уничтожен, четверо получили ранения.
Источник : http://www.ostro 


Теги: Донбасс, украинец, раненые
 
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