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В Донецке прогнозируют массовые акции протеста
Жители оккупированной Донетчины доведены до отчаяния, велика вероятность, что люди выйдут на массовые акции протеста - пишет Telegram-канал "Донецкий Абориген".
Орфография и стиль авторов публикуются редакцией "Трибун" без изменений.
"Конечное кольцо маршрута девятки, доблестные сотрудники полиции вышли на рейд против бабушек с банкой закваски и килограммом слив. Событие приобрело массовый характер помимо отказавшихся подчинятся бабушек в словесную перепалку вступили и прохожие и пассажиры ожидающие трамвай", - пишет источник.
"Народ доведён до отчаянного состояния и велика вероятность массовых акций неповиновения. Плачевная социальная ситуация и дискредитированный авторитет силовых структур вместе с провалом во внутренней политике могли спровоцировать серьёзное ЧП.
От того и осознание что в ситуацию пора вмешаться и как-то снизить градус недовольства населения", - резюмировал "ДА".
Теги: Донецк, Донбасс, протест, акции
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