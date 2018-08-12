"Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"

12.08.2018 11:49

Последние сутки, 11 августа, на Донбассе были тяжелыми. Противник нарушал условия перемирие, за что получил мощную ответку.

Последними новостями с Донбасса поделилось издание "ЛентаUA.net" со ссылкой на военнослужащую ВСУ Викторию Руденко, передает "Диалог.UA".

Последние сутки на Донбассе были очень "горячими". Террористы "Л/ДНР" демонстрировали бойцам ООС "подарки", которые Москва на днях "подогнала" им тайными тропами. Были зафиксированы десятки попыток врага нарушить перемирие, в том числе с применением тяжелой артиллерии: вооружения БМП и противотанковых управляемых ракет.

Бойцы ООС врагу спуску за это не давали. По оккупанту был открыт мощный ответный огонь, в результате которого тот понес серьезнейшие потери. "Сплошная ожесточенная ответка… Я такого реагирования на провокации давно не видела", - сообщила Руденко.

Она также продемонстрировала одно из орудий, которым ВСУ устроили врагу "жаркую ночь". Речь о пулемете.