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"Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
Последние сутки, 11 августа, на Донбассе были тяжелыми. Противник нарушал условия перемирие, за что получил мощную ответку.
Последними новостями с Донбасса поделилось издание "ЛентаUA.net" со ссылкой на военнослужащую ВСУ Викторию Руденко, передает "Диалог.UA".
Последние сутки на Донбассе были очень "горячими". Террористы "Л/ДНР" демонстрировали бойцам ООС "подарки", которые Москва на днях "подогнала" им тайными тропами. Были зафиксированы десятки попыток врага нарушить перемирие, в том числе с применением тяжелой артиллерии: вооружения БМП и противотанковых управляемых ракет.
Бойцы ООС врагу спуску за это не давали. По оккупанту был открыт мощный ответный огонь, в результате которого тот понес серьезнейшие потери. "Сплошная ожесточенная ответка… Я такого реагирования на провокации давно не видела", - сообщила Руденко.
Она также продемонстрировала одно из орудий, которым ВСУ устроили врагу "жаркую ночь". Речь о пулемете.
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, артиллерия, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, ООС
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