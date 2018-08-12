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Главаря "ДНР" проклинают за цены на школьную форму: "Это беспредел. Пусть Захарченко сам в такое одевается"
Террористы "ДНР" хотят с нового учебного года в обязательном порядке во всех школах "республики" ввести ношение формы. При этом покупать ее родители учащихся будут исключительно за собственный счет.
Дончане уже разразились проклятиями в адрес главаря "ДНР", обвинив Захарченко в очередном преступлении против народа ОРДО, передает "Диалог.UA".
Жители "ДНР" шокированы прайсом на форму, они в соцсетях пишут, что "власти" ОРДО их хотят "поиметь". Больше всего людей возмутил тот факт, что родителей заставят оплачивать форму полностью из своего кошелька, а для некоторых семей это будет неподъемный груз.
Ведь комплект, к примеру, для мальчика сейчас уже стоит 5150 рублей. И это тогда, когда месячная зарплата многих дончан гораздо меньше цены за форму. "Кардиган за 2200 р.(50% шерсти) вообще больные люди. Я в прошлом году сыну пальто зимнее 100% шерсти за 3000 купил, правда по скидке.
Людям проще вообще детей в школу не отдавать. Чем два месяца в году только на школьную форму и работать", "Будь у меня дети школьного возраста, я бы вплоть до отчисления их из школы, не стал бы приобретать форму за такие деньги.
Пусть "ДНР" обеспечит своих граждан нормальными доходами, сделает цену на школьную форму соответствующими доходам граждан, а уж тогда вводит эту самую форму", - пишут жители ОРДО.
По их словам, фирма, которая будет заниматься пошивом формы для учеников, выпускает школьные комплекты некачественными. Да и внешний вид костюмов для мальчиков и платьев для девочек в прошлые разы у родителей не вызвал доверия.
Как будет выглядеть нынешняя форма для учащихся пока неизвестно, окончательный ее вариант боевики еще не согласовали. "Читала отзывы о форме тех людей, что держали ее в руках.
Говорят, что качество плохое", "Беспредел, да пусть Захарченко сам в это одевается, многим людям в "республике" форму купить не по силам. Ведь ребенку еще нужно приобрести тетрадки, ручки и прочее, у родителей просто не за что покупать школьную форму", "Нас опять душат, сколько это будет продолжаться", – возмущаются дончане.
Теги: Донбасс, цена, покупать, зарплата, учебный год, школьная форма, ДНР, Захарченко, доходы
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