После нас хоть потоп…. На оккупированном Донбассе вода затопила копанку, есть жертвы

12.08.2018 18:18

Шахтер погиб на шахте в оккупированном Донбассе в результате прорыва воды в горную выработку. Об этом сообщает Остров с ссылкой на сепаратистские СМИ.

Отмечается, что вечером 11 августа на одной из шахт города Снежное Донецкой области произошло затопление горной выработки в результате прорыва воды. В результате ЧП один человек погиб, еще один пропал без вести, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Сообщается, что прорыв воды произошел "в артели по добыче угля", то есть на "крышуемой" боевиками копанке.

Как сообщалось ранее, оккупационные власти присвоили копанкам статус артелей и обязали их уплачивать "налоги"