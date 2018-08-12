"С самого утра "птичка" прилетела", - появились кадры дымящейся техники врага под Донецком

12.08.2018 12:49

Гибридная армия РФ 12 августа потеряла технику в районе Донецкого аэропорта. Появились первые фото.

О неприятном инциденте в рядах оккупанта рассказал в Facebook известный украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".

Рано утром в воскресенье, 12 августа, в районе Донецкого аэропорта у армии РФ произошло "внезапное" возгорание техники. "С самого утра у оккупантов на позициях уже что-то горит. Причем хорошо и сильно горит", - рассказал волонтер, показав кадры с коптящей техникой врага.

Что за неприятность случилась с "ДНРовцами", достоверной информации пока нет. "Может птичка прилетела неизвестного калибра, а может и известного", - отметил волонтер, напомнив, что бойцы ООС продолжают соблюдать перемирие на Донбассе.