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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 12 августа

12.08.2018 10:00
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Ситуация в пунктах пропуска утром 12 августа

Сегодня утром, 12 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 августа через КПВВ последовало 39,1 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 9158 человек и 1120 транспортных средств;
«Марьинка» – 9796 человек и 1855 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 8608 человек и 1675 транспортных средств;
«Гнутово» – 4205 человек и 997 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 7380 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 10/30;
«Марьинка» – 0/50;
«Новотроицкое» – 20/15;
«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «8:49. 7:55 – Ееленовка в Мариуполь машины за поворотом 100 м ближе к блокпосту».
Владимир: «9:19. На 8:00 Еленовка в Мариуполь около 100 авто, Еленовка в Донецк пусто, Новотроицк в оба направления сразу на блокпост, Перлына на Мариуполь машин 20».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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