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Сутки на Донбассе: стало известно о серьезном ранении бойца ВСУ
За прошлые сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в результате чего пострадал один украинский военнослужащий.
Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает apostrophe.ua.
"Как и в предыдущие сутки, российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим тишины, применяя различные типы вооружения... В целом вчера в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 34 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. 11 раз наши военнослужащие открывали огонь с применением пехотного вооружения", - подчеркнул Мотузяник.
Он также сообщил, что в результате обстрела в районе Павлополя пострадал один военнослужащий ВСУ. Боец был доставлен в госпиталь в Мариуполе. На данный момент врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Теги: Россия, Донбасс, ранение, оккупация, боевики, ВСУ, обстрелы, Минобороны, ООС
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