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"В прихожей висит украинский прапор": луганчане и дончане восстают против "ДНР/ЛНР", в РФ уже мало кто хочет
На оккупированных РФ территориях Донбасса усиливается недовольство "российскими братьями". К боевикам выдвигается все больше претензий, остается все меньше количества сторонников "интеграции" республик в Россию.
Настроения местного населения "ДНР/ЛНР" в своем Twitter опубликовал журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
О террористах говорят, что они ходят постоянно пьяные, кругом разруха, сепаратисты ничего не хотят делать на благо "свободных республик". "Горите в аду! Поотжимали все нормальные строения...
Пьяные в форме по магазинам ходят и пиво покупают, и орут по ночам..." – жалуются на террористов Родные оставшихся в оккупации дончан и луганчан подтверждают, что люди скучают по Украине, всем надоели "ватники" и тот беспредел, который они с собой принесли.
"Зашла к своим родственникам, а у них в прихожей прапор наш висит напротив двери, но они страшно устали от в*тных", - рассказала патриотка в одном из комментариев.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, флаг, ДНР, ЛНР, боевики, РФ
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