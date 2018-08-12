Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"

12.08.2018 08:16

Факты массовой гибели рыбы и птиц в Кальмиусе жители оккупированного Донецка фиксируют на протяжении последнего месяца.

Новые фото показало издание 62.ua в Twitter, передает "Диалог.UA".

Дончане не на шутку встревожены очередной катастрофой в оккупированном Донбассе, и считают, что скорей всего в реку систематически сбрасывается какое-то убийственное для ее обитателей вещество.

"Очень тревожная новость на самом деле", – прокомментировал пользователь под ником "ИнжиНегр". Кроме того в бсуждениях также высказали версию, что мор мог начаться и из-за дошедшего до реки трупного яда.

Ведь давно уже не секрет, что орки несут колоссальные потери и поспешно хоронят боевиков где не попадя. Также дончане считают, что произошедшее – яркое свидетельство того, что экология в ОРДО за годы оккупации уничтожена. "Если бы была одна рыба, можно было бы списать на жару. Но уткам жара побоку, значит совсем все плохо стало с экологией..." – пишут в соцсети.