«Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим

13.08.2018 07:46

В пресс-службе ООС собщили, что самым «горячим» за последние сутки участком фронта на Донбассе стало мариупольское направление. Как сообщает replyua.net, бойцов ООС пришлось перевести в усиленный режим ведения боевых действий.



Так, в частности, в штабе отметили, что гибридная армия России не намерена соблюдать перемирие на Донбассе. За последние сутки там зафиксировали более трех десятков обстрелов, в том числе с применением запрещенного вооружения. «Горячее» всего было на мариупольском направлении. Там враг подвез запрещенную минскими соглашениями артиллерию и активно ее использовал.



Касательно позиций ООС у Широкино, Чермалика, Водяного и прочих населенных пунктов, то на них обрушили, в частности, управляемые противотанковые ракеты. В результате одного из обстрелов ранение получил боец ООС, а подразделения перевели в усиленный режим выполнения боевых заданий. По противнику нанесли жесткие ответные удары из «коллективного» вооружения, которые заставили того успокоиться. Стоит отметить, что 11 августа бойцы ООС, к счастью, обошлись без потерь. Чего не скажешь о враге. Разведка утверждает, что оккупанты похоронили одного террориста, еще 2 отправились на длительное лечение.

Источник: https://replyua.net