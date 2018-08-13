«Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара

13.08.2018 14:57

Сегодня утром в оккупированном Донецке доллар в обменных пунктах резко подорожал до 72,5 рублей, при этом еще вчера его продавали по 69, а покупали по 65 рублей.

В социальных сетях местные жители пишут:

«Бакс в Донецке 72,5… …аголовые в шоке)))»,

«Даходьі ж бюджета увиличились!)»,

«Вітаю. Дно пробите»,

«Не еще не пробито, будет по 200»

«Н…се! А ваш курс привязан к курсу в Мордоре?».

Стилистика и орфография авторов сохранены.

Источник: https://donpress.com