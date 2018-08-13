- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара14:57
- Турчинов: одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариупольское 13:41
- «Испытывают наше терпение»: дончане шокированы ценами на бензин11:50
- Мариуполь в воскресный вечер сотрясало от взрывов11:10
- На Донбассе новое обострение: оккупанты несут потери10:14
- В Мининфраструктуры нашли альтернативу аэропорту Мариуполя10:00
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим07:46
- Сутки на Донбассе: стало известно о серьезном ранении бойца ВСУ21:38
- «Интертелеком» в ОРДО: будет ли еще работать?20:09
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России19:10
«Испытывают наше терпение»: дончане шокированы ценами на бензин
На территории ОРДО на автозаправочных станциях резко возросли цены на бензин и газ.
Местные жители в соцсетях сообщают, что за неделю на отдельных заправках топливо подорожало на несколько рублей, при этом газ за сутки подорожал от 3 до 5 рублей, и цена на него продолжает расти.
Комментируя данный факт, люди пишут:
«Ну, а что вы хотите, мы же живем как в России, вот и соответствуем», «Слышала, что с 14 августа будет еще одно повышение, газ чуть ли не до 40 рублей, а бензин будет стоить за 60», «Нас тоже предупредили, что бензин будет серьезно дорожать», «Снова армагеддон наступает, все будем на троллейбусе ездить», «Вчера заправлялся газом по 31 рублю, сегодня уже 35. Я в шоке ребята», «У нас вчера 29 был, сегодня 34, ну, а х**е, республика, где все для народа», «Бесит то, что нам ничего не говорят, в чем причина такого резкого повышения, кто знает», «Причина в том, что власти зажрались, испытывают наше терпение».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, цена, бензин, ДНР
- В мае овощи дешевеют, а топливо "устремляется к звездам"
- Цены в июле. Витаминная корзина дешевеет, а тарифы стали злее
- Цены в апреле. Овощи и мясо дорожают без причины, а топливо - по воле Кабмина
- Для водки наступает "дорогой этап", а овощи подчинятся сезонному взлёту
- Накануне Евро-2012 продукты дешевеют
- Губернатор Донецкой области просит АМКУ разобраться с ценами на бензин
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара14:57
- Турчинов: одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариупольское 13:41
- «Испытывают наше терпение»: дончане шокированы ценами на бензин11:50
- Мариуполь в воскресный вечер сотрясало от взрывов11:10
- На Донбассе новое обострение: оккупанты несут потери10:14
- В Мининфраструктуры нашли альтернативу аэропорту Мариуполя10:00
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим07:46
- Сутки на Донбассе: стало известно о серьезном ранении бойца ВСУ21:38
- Подачу воды жителям оккупированного Луганска сократят на 20%21:09
- «Интертелеком» в ОРДО: будет ли еще работать?20:09
- Названы продукты, которые нельзя разогревать после приготовления15:15
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара14:57
- Крым заселят миллионом африканцев14:40
- Скандал вокруг дела Кернеса: Совет судей проведет внеочередное заседание14:28
- В Британии мужчина пережил инсульт и внезапно научился рисовать14:11
- Ющенко рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым13:58
- Турчинов: одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариупольское 13:41
- «И как теперь жить?»: в Крыму паника из-за обвала курса рубля13:24
- Американские корабли с ракетными установками уже в Черном море 13:07
- Анджелину Джоли экстренно госпитализировали в психиатрическую клинику12:49
- Названы продукты, которые нельзя разогревать после приготовления15:15
- Медики рассказали, что делать при укусе осы или пчелы09:16
- Богиня-покровительница каждого знака зодиака08:28
- Медики объяснили, к какому страшному заболеванию приводит окрашивание волос17:40
- Вот к каким болезням предрасположены разные знаки Зодиака. Эту связь подтверждают даже врачи16:07
- Садовник, заболевший раком, отсудил у химического концерна $289 млн18:07
- Медики назвали спиртной напиток, спасающий от инфаркта15:17
- Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмение13:17
- Какие знаки зодиака самые обидчивые12:37
- Почему полезно мечтать перед сном: исполняем желание силой мысли22:38
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
- Кучма поведал всю правду о войне России против Украины
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим
- Выезд из «ЛНР» в РФ почти полностью прекращен
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
- Будет действовать быстро: Россия продолжит наступление, нужна «победа»
- Cитуация в Азовском море накалилась: корабли подходят вплотную
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе