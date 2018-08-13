«Испытывают наше терпение»: дончане шокированы ценами на бензин

13.08.2018 11:50

На территории ОРДО на автозаправочных станциях резко возросли цены на бензин и газ.

Местные жители в соцсетях сообщают, что за неделю на отдельных заправках топливо подорожало на несколько рублей, при этом газ за сутки подорожал от 3 до 5 рублей, и цена на него продолжает расти.

Комментируя данный факт, люди пишут:

«Ну, а что вы хотите, мы же живем как в России, вот и соответствуем», «Слышала, что с 14 августа будет еще одно повышение, газ чуть ли не до 40 рублей, а бензин будет стоить за 60», «Нас тоже предупредили, что бензин будет серьезно дорожать», «Снова армагеддон наступает, все будем на троллейбусе ездить», «Вчера заправлялся газом по 31 рублю, сегодня уже 35. Я в шоке ребята», «У нас вчера 29 был, сегодня 34, ну, а х**е, республика, где все для народа», «Бесит то, что нам ничего не говорят, в чем причина такого резкого повышения, кто знает», «Причина в том, что власти зажрались, испытывают наше терпение».

Источник: https://donpress.com