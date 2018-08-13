Мариуполь в воскресный вечер сотрясало от взрывов

13.08.2018 11:10

Громкие звуки канонады встревожили мариупольцев минувшим вечером в воскресенье, 12 августа.

Жители города сообщили MRPL.CITY, что около 20:30 раздалась серия громких звуков взрывов со стороны восточных окраин Мариуполя. Местные жители утверждают, что в домах дрожали стекла и по характеру звука обстрел у Мариуполя производился из тяжелой артиллерии. Позже, в 22:10 и в 22:13, прозвучали одиночные разрывы.

Украинские военные уточнили, что формирования «ДНР» в прошедшие сутки под Мариуполем после 18:00 применяли ствольную артиллерию калибра 122 мм при обстреле позиций ВСУ у Гнутово.

До 18:00 у Водяного и Лебединского в воскресенье украинские опорные пункты обстреливались из минометов калибров 120 и 82 мм.

Также под Мариуполем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ велся огонь в районе Чермалыка, Павлополя, Гнутово, Водяного и Лебединского.

В штабе ООС отметили, что за минувшие сутки общее количество обстрелов на Донбассе выросло до 57, в 12 из них применялось тяжелое вооружение.

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз - из тяжелого вооружения.

Из минометов калибров 120 и 82 мм позиции ВСУ были обстреляны возле Крымского, Луганского, Майорской, Зайцево, Марьинки.

По позициям возле Николаевки на Донецком направлении работала снайперская пара.

В ходе боевых действий в воскресенье двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

По данным разведки ВСУ, со стороны формирований ОРДЛО один человек убит, шесть получили ранения.

За сегодня, 13 августа, на передовой Донбасса зафиксировано 8 обстрелов. Огонь велся у Водяного, Лебединского, Широкино, Крымского, Новотошковского, Троицкого.

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен.