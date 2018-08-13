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На Донбассе новое обострение: оккупанты несут потери
За минувшие сутки боевики 57 раз открывали огонь по позициям украинских войск, 12 из них из тяжелого вооружения. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.
В пресс-центре штаба ООС сообщили: «Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Зайцево, Южного, Майорска, Марьинки, Николаевки, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Гнутово, а из минометов калибром 120 и 82 мм — наши позиции возле Крымского, Луганского, Майорска, Зайцево, Водяного, Гнутово и Лебединского. В районе населенного пункта Николаевка зафиксирована работа снайперской пары противника».
С начала текущих суток боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединское и Широкино. В результате боевых действий один военнослужащий ВСУ был ранен.
В то же время, по данным украинской разведки, один оккупант уничтожен, шесть получили ранения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, обострение, оккупанты
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