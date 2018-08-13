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С побережья Мариуполя собрали 860 кг мертвого бычка
Три дня сотрудники «Зеленстроя» ликвидировали последствия массового мора бычка в Мариуполе. С пляжей коммунальщиками были убраны 860 кг рыбы, передает MRPL.CITY.
Об этом сообщил сотрудник «Зеленстроя» Павел Дереклеев.
«Работы велись в среду, четверг и пятницу. Было извлечено 360, 200 и 300 кг соответственно. В субботу и воскресенье побережье уже было чистым», - сказал он.
По словам начальника управления по вопросам экологии Ваагна Мнацаканяна, рыба была утилизирована на полигоне ТБО.
«Бычок вывезен на полигон, отдельно для нее была вырыта и обработана хлором яма, где рыбу и утилизировали. Вспышка произошла только на один день», - отметил Ваагн Мнацаканян.
Напомним, что о массовом море бычка в Азовском море в соцсетях сообщили мариупольцы. Специальными службами были взяты пробы воды и мертвой рыбы. Причиной эксперты назвали устоявшуюся жару, в результате чего в морской воде был недостаток кислорода.
Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, рыба, море
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