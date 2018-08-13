Турчинов: одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариупольское

13.08.2018 13:41

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов не исключает проведение как сухопутных, так и морских десантных операций боевиков вдоль побережья Мариуполя. Об этом он заявил во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил, передает MRPL.CITY со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Проверяя готовность украинских защитников к противодействию российской агрессии на юге Украины, организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря, Александр Турчинов отметил наращивание военного присутствия РФ на данном направлении.

«Оно сочетается с грубым нарушением международного морского права в Азовском море, проявляется, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов. Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», - говорит он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны считает, что в районе проведения ООС одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариупольское, где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций военными РФ. Свое предположение он аргументирует фактом, что здесь происходит стабильно высокое количество обстрелов позиций украинских военнослужащих и военных провокаций со стороны российско-террористических войск.

Турчинов уделил значительное внимание вопросам усиления и организации береговой обороны и эффективного противодействия сухопутным и морским провокациям со стороны боевиков. Он обсудил вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС, определил комплекс задач по техническому обеспечению и усилению морской составляющей защиты южной границы. На передовых позициях украинских военных в Широкино Секретарь СНБО обсудил с руководством 36-й отдельной бригады морской пехоты боевые задачи по защите южного фланга линии соприкосновения.

По словам Турчинова, для адекватного противодействия российской экспансии необходимо усиление военно-морского присутствия - перебазирование части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывание дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также группы быстрого реагирования на провокации в Азовском регионе.

«Украинские военные достойно выполняют поставленные перед ними задачи, надежно защищая юг Украины, и способны адекватно противодействовать военным провокациям РФ», - резюмировал Секретарь СНБО Украины.