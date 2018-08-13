Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мининфраструктуры нашли альтернативу аэропорту Мариуполя

13.08.2018 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мининфраструктуры нашли альтернативу аэропорту Мариуполя

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность использования вместо мариупольского аэропорта бердянский, так как полеты из Мариуполя слишком рискованны. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

От отметил что с точки зрения безопасности полетов, он не видит возможности разрешить полеты в маурипольском направлении.

«Есть слишком большая угроза, что российский оккупант или агент возьмет ПЗРК и попадет в самолет, заходящий на посадку», - считает Омелян.

По мнению министра, аэропорт Бердянска наиболее оптимальный вариант, так как город находится дальше от линии фронта, но достаточно близко к Мариуполю.

Также Владимир Омелян заявил, что аэропорт Бердянска будет в пятерке аэропортов, реконструкцию которых проведут в первую очередь. При условии, что парламент выделит средства.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, аэропорт, Бердянск, Мариуполь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх