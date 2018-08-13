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В Мининфраструктуры нашли альтернативу аэропорту Мариуполя
Министерство инфраструктуры рассматривает возможность использования вместо мариупольского аэропорта бердянский, так как полеты из Мариуполя слишком рискованны. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
От отметил что с точки зрения безопасности полетов, он не видит возможности разрешить полеты в маурипольском направлении.
«Есть слишком большая угроза, что российский оккупант или агент возьмет ПЗРК и попадет в самолет, заходящий на посадку», - считает Омелян.
По мнению министра, аэропорт Бердянска наиболее оптимальный вариант, так как город находится дальше от линии фронта, но достаточно близко к Мариуполю.
Также Владимир Омелян заявил, что аэропорт Бердянска будет в пятерке аэропортов, реконструкцию которых проведут в первую очередь. При условии, что парламент выделит средства.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, аэропорт, Бердянск, Мариуполь
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