В Мининфраструктуры нашли альтернативу аэропорту Мариуполя

13.08.2018 10:00

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность использования вместо мариупольского аэропорта бердянский, так как полеты из Мариуполя слишком рискованны. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

От отметил что с точки зрения безопасности полетов, он не видит возможности разрешить полеты в маурипольском направлении.

«Есть слишком большая угроза, что российский оккупант или агент возьмет ПЗРК и попадет в самолет, заходящий на посадку», - считает Омелян.

По мнению министра, аэропорт Бердянска наиболее оптимальный вариант, так как город находится дальше от линии фронта, но достаточно близко к Мариуполю.

Также Владимир Омелян заявил, что аэропорт Бердянска будет в пятерке аэропортов, реконструкцию которых проведут в первую очередь. При условии, что парламент выделит средства.

Источник: https://zi.dn.ua