Боевиков «ЛДНР» уличили в наличии у них РСЗО и снарядов к ним

14.08.2018 17:15

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса накапливают тяжелое вооружение, в том числе РСЗО, и снаряды к нему.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «10 августа в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия снова выявил 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) на территории объекта к северу от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), что является нарушением линий отвода; ранее днем они не были зафиксированы мини-БПЛА СММ, пролетавшим над тем же районом. 11 августа наблюдатели видели 4 РСЗО (БМ-21) возле н. п. Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка).

10 августа за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе мини-БПЛА СММ зафиксировал в общей сложности 18 буксируемых гаубиц (восемь 2А36 «Гиацинт-Б», 152 мм, и десять 2А65 «Мста-Б», 152 мм) на территории упомянутого выше объекта к северу от Хрустального. На территории другого объекта приблизительно в 1 км к северо-западу тот же мини-БПЛА СММ зафиксировал 1 подвижный разведывательный пункт (ПРП-4 «Нард») и 775 ящиков для боеприпасов (по оценке, некоторые из них были новые), а также 118 ящиков для снарядов РСЗО (БМ-21)».