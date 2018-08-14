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«Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры

14.08.2018 18:37
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«Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры

Боевик «ДНР» Ростислав Семенда на своей странице в соцсети пожаловался, что «власти» «республики» намерены конфисковать квартиру из-за задолженности за газ перед Украиной.
В своей публикации он пожаловался, что ему от «Донецкгортеплосеть» пришло сообщение о принудительном взыскании квартиры в оккупированном Донецке за задолженность за теплоснабжение. При этом, когда Семннда позвонил на горячую линию, ему объяснили, что он задолжал Украине за 2014−2015 годы, так как Донбасс находится в составе Украины.
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, квартира, боевик, ДНР, долги
 
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