«Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры

14.08.2018 18:37

Боевик «ДНР» Ростислав Семенда на своей странице в соцсети пожаловался, что «власти» «республики» намерены конфисковать квартиру из-за задолженности за газ перед Украиной.

В своей публикации он пожаловался, что ему от «Донецкгортеплосеть» пришло сообщение о принудительном взыскании квартиры в оккупированном Донецке за задолженность за теплоснабжение. При этом, когда Семннда позвонил на горячую линию, ему объяснили, что он задолжал Украине за 2014−2015 годы, так как Донбасс находится в составе Украины.

Источник ДонПресс