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Архив - Донецкая область

Разочаровался в обеих республиках! В Луганской области боевик "ЛДНР" сдался правоохранителям

14.08.2018 13:32
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Разочаровался в обеих республиках! В Луганской области боевик "ЛДНР" сдался правоохранителям

В Луганской области родственники боевика "ЛДНР" связались с полицией и сообщили, что он хочет вернуться в Украину. Об этом сообщает полиция Луганской области.
Согласно информации, боевик собирался вернуться на подконтрольную правительству Украины территорию по программе СБУ "Тебя ждут дома".
Полицейские вместе с сотрудниками СБУ помогли мужчине пересечь серую зону и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку от линии разграничения.
"Мужчина рассказал, что в декабре 2014 года из-за сложного материального положения и "благодаря" пропаганде РФ вступил в одно из подразделений так называемой "Народной милиции ЛНР" в г. Алчевск. Во время службы мужчина занимался охраной складов и подразделения", - говорится в сообщении ведомства.
Они добавили, что в мае 2015 года, после постоянных споров с руководство он переехал в Донецк, где все еще был частью "комендантского взвода" местных бандформирований. Здесь он охранял территории части и выезжал в составе патруля для проверки других подразделений "ДНР". Мужчина уволился со службы из-за проблем со здоровьем, но уже после курса лечения вернулся на службу и вступил в ряды так называемых "внутренних войск ДНР".
"Во время службы мужчина разочаровался в идеях боевиков и, поняв, что служит в составе незаконных вооруженных формирований, решил покинуть ряды бандформирования и вернуться на подконтрольную правительству Украины территорию", - добавили в полиции.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 260 ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований") УК Украины. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

Источник 112.



Теги: Донбасс, мужчина, разочарование, ДНР, ЛНР
 
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