ВСУ мощно ударили по "ДНР/ЛНР", у боевиков минус 7 террористов: боевая сводка

14.08.2018 10:52

Армия РФ на Донбассе наращивает обстрелы позиций сил ООС, атакуя из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

В сообщении штаба ООС в Facebook сказано, что за минувшие сутки террористы 41 раз открывали огонь, 11 раз - из тяжелого калибра, передает "Диалог.UA".

Атаки охватили луганское, донецкое и мариупольское направления.

Боевики обстреляли силы ООС возле Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новолуганского, Майорска, Опытного. Били террористы по позициям ВСУ около Авдеевки, Богдановки, Гнутово, Павлополя, Лебединского. Двое бойцов ООС получили ранения.

Уже с начала текущих суток 14 августа боевики дважды обстреляли ВСУ возле Широкино и Павлополя. Двое боевиков уничтожены, пятеро ранены.

Напомним, мощный взрыв в "ДНР" уничтожил военный склад российских боевиков, оккупанты получили страшные ожоги.

Добавим, стало известно о тяжелых потерях донецких боевиков в районе Горловки.