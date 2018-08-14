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ВСУ мощно ударили по "ДНР/ЛНР", у боевиков минус 7 террористов: боевая сводка
Армия РФ на Донбассе наращивает обстрелы позиций сил ООС, атакуя из запрещенного минскими соглашениями вооружения.
В сообщении штаба ООС в Facebook сказано, что за минувшие сутки террористы 41 раз открывали огонь, 11 раз - из тяжелого калибра, передает "Диалог.UA".
Атаки охватили луганское, донецкое и мариупольское направления.
Боевики обстреляли силы ООС возле Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новолуганского, Майорска, Опытного. Били террористы по позициям ВСУ около Авдеевки, Богдановки, Гнутово, Павлополя, Лебединского. Двое бойцов ООС получили ранения.
Уже с начала текущих суток 14 августа боевики дважды обстреляли ВСУ возле Широкино и Павлополя. Двое боевиков уничтожены, пятеро ранены.
Напомним, мощный взрыв в "ДНР" уничтожил военный склад российских боевиков, оккупанты получили страшные ожоги.
Добавим, стало известно о тяжелых потерях донецких боевиков в районе Горловки.
Теги: Донбасс, взрыв, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, РФ, Минские соглашения, ООС
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