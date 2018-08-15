- Власти "ДНР" в Донецке "официально" "отжимают" квартиры19:13
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет18:58
- Это унизительно! В России хотят давать гражданство жителям Донбасса, но при одном условии18:20
- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область17:50
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт17:00
- Адский огонь под Новоазовском: у боевиков тяжелые потери15:15
- Безлер рассказал о развале "ДНР" и ситауции с Захарченко13:00
- Житель Славянска рассказал о преступлениях боевиков. Убивали священников10:00
- Мариуполь в серьезной опасности! Возможен захват города09:16
100 дней Операции объединенных сил: чем ООС отличается от АТО
В ряде случаев командиры могут получить по шапке, если не дали противнику адекватный ответ
Замена Антитеррористической операции на Донбассе Операцией объединенных сил была не простым ребредингом, а имеет более глубокие отличия, не сразу заметные невооруженному глазу.
Об этом офицер ВСУ Дмитрий Иванов сообщает на своей странице в Facebook.
Первое отличие – то, что командование сосредоточено в руках военных, а не Антитеррористического центра СБУ, как это было более четырех лет, до мая 2018 года.
"Все структуры теперь в едином подчинении. Все – армия, полиция, погранцы, СБУ и т.д., вплоть до ДФС", – пишет армейский офицер.
Второе – разрешили ответный огонь безо всяких долгих согласований.
"Уже притчей во языцех стало "Запрашивали штаб АТО, просили разрешения на ответку – не разрешили". Сейчас этого НЕТ. Более того – в ряде случаев отдельные командиры могут еще получить по шапке, если не дали адекватный ответ. Да, это действительно работает, без смс и регистрации", – продолжает Иванов.
Третье – улучшается инфраструктура. Не везде, не мгновенно, но улучшения явны.
Офицер с ужасом вспоминает дороги Донбассе образца 2014-2016 гг.
"Сейчас я реально не узнал трассы Краматорск – Славянск и Славянск – Бахмут. Дороги строят. Причем строят так, что я слегка офигел – по всем правилам, решетка, подушка, два слоя асфальта, все такое..." - рассказывает он.
Четвертое – идет освобождение наших территорий.
"Да, понятно, что не по десятку километров в день, но все же… Петровское, Золотое-4 и т.д.", – продолжает военный.
Пятое – уделяется огромное внимание гражданско-военному сотрудничеству и оказанию помощи мирному населению.
Шестое – прошли переговоры с командирами Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и Украинской добровольческой армии, что прекратило спекуляции на теме добровольцев.
Седьмое – уменьшилось количество стационарных блокпостов, которые раньше очень сильно раздражали своим неадекватным количеством.
"Вместо них появились мобильные блокпосты, которые намного эффективнее. Согласитесь, что когда блокпост внезапно появляется в разных местах каждый день – это создает массу проблем как противнику, так и контрабандистам", – подчеркнул Дмитрий Иванов.
Он добавил, что 16 августа состоится пресс-конференция о результатах 100 дней ООС, о которых расскажет командующий операцией генерал-лейтенант Сергей Наев и где должно быть немало интересного.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, конфликт, АТО, обстрелы, ООС
- Министр обороны Украины: "На 7000 обстрелов мы отвечали лишь 900 раз"
- Битва за Донбасс: что нас ждет дальше?
- "Они не знали, что их будут обстреливать с территории России по 5-7 в день из всего, что есть..."
- Донбасский фронт: в поисках мира под грохот обстрелов
- Прекращение огня на Донбассе: что заявил Кремль
- Пекельний тиждень в зоні АТО: що повідомила розвідка
- Власти "ДНР" в Донецке "официально" "отжимают" квартиры19:13
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет18:58
- В зоне ООС уничтожен опорный пункт боевиков в районе Желобка18:35
- Это унизительно! В России хотят давать гражданство жителям Донбасса, но при одном условии18:20
- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область17:50
- ВСУ разгромили боевиков под Луганском: взорван еще один опорный пункт в окрестностях Желобка17:27
- Тымчук: у боевиков «ЛНР» серьезный дефицит кадров17:10
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт17:00
- У боевиков "ЛНР" взорвался склад боеприпасов: 14 погибших и раненых, сгорели 4 БМП15:45
- Продолжает лгать: в Сети опубликовали разоблачающее видео со "свадьбы" Поклонской20:10
- 20 кг железа: новая инициатива превратит Верховную Раду в тюрьму19:55
- Что происходит? В Крыму заметили передвижение огромной колонны военной техники (ВИДЕО)19:39
- В Одессе наказали водителя маршрутки, который издевался над бойцом АТО19:27
- Власти "ДНР" в Донецке "официально" "отжимают" квартиры19:13
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет18:58
- Россия планирует запустить в Крым 11 поездов18:45
- В зоне ООС уничтожен опорный пункт боевиков в районе Желобка18:35
- Это унизительно! В России хотят давать гражданство жителям Донбасса, но при одном условии18:20
- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду11:45
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- В Україні заборонили популярний препарат09:30
- Почему стоит исключить арбуз из своего рациона: 5 причин08:30
- Врачи назвали самые вредные утренние ритуалы07:35
- Новые исследования о жизни после смерти16:34
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- «Черный сигнал»: ученые разгадали секрет смерти человека14:40
- Медовый Спас-2018: главные приметы и традиции праздника13:57
- Аллергикам на заметку: чего стоит опасаться в августе22:48
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара
- "С самого утра "птичка" прилетела", - появились кадры дымящейся техники врага под Донецком
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры