Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«3000 рабочих мест»: в ОРДО сделали заявление по «запуску» «Стирола»

15.08.2018 08:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«3000 рабочих мест»: в ОРДО сделали заявление по «запуску» «Стирола»

В оккупированной Горловке на «национализированной» концерне «Стирол» завершается подготовка к запуску основного производства.

Такое заявление сделал «министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский. В частности, он отметил: «Мы подходим к заключительному этапу запуска производства».

Кроме того, он отметил, что запуск «Стирола» якобы «позволит открыть 3 000 рабочих мест».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Стирол, запуск, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх