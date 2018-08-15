«3000 рабочих мест»: в ОРДО сделали заявление по «запуску» «Стирола»

15.08.2018 08:12

В оккупированной Горловке на «национализированной» концерне «Стирол» завершается подготовка к запуску основного производства.

Такое заявление сделал «министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский. В частности, он отметил: «Мы подходим к заключительному этапу запуска производства».

Кроме того, он отметил, что запуск «Стирола» якобы «позволит открыть 3 000 рабочих мест».

Источник: https://donpress.com