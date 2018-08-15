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Безлер рассказал о развале "ДНР" и ситауции с Захарченко
Один из бывших главарей "ДНР" Игорь Безлер обрушил шквал критики на российских наемников, которые превратили оккупированную часть Донбасса в "обо**анный сортир, забитый продажными проститутками".
Об этом он написал на собственной странице в социальной сети, обрушив волну критики на боевиков "ДНР" после целого ряда скандальных инициатив. Возмущение Безлера вызвала планируемая отмена очередных выборов и лишение украинских паспортов местных жителей, на фоне смелых заявлений главаря боевиков Александра Захарченко.
"И все на фоне штурмов Лондона, создания Малороссии, бабушки, околачивающей жопой сопки в районе Рейкьявика в немецком плену, и прочих героев СССР, ножей, рублей, "захарОвцев", готовых честь отдать, дебильного Казакова в виде советника и прочей чуши", - написал он. При этом Безлер считает, что нынешнее "ДНР" больше не напоминает "банановую республику", а похоже на "сортир с проститутками".
"Больше похоже на обосранный сортир, забитый продажными проститутками, ветром у которого сорвало крышу... и даже дверь сперли", - пишет Безлер.
Напомним, ранее жители Донецка рассказали, что медицину в "ДНР" террористы превратили в филиал ада.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, Захарченко
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