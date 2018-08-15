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Архив - Донецкая область

Это унизительно! В России хотят давать гражданство жителям Донбасса, но при одном условии

15.08.2018 18:20
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Это унизительно! В России хотят давать гражданство жителям Донбасса, но при одном условии

В России вновь решили заявить о возможности предоставить беженцам с Донбасса гражданство РФ, однако лишь в случае переселения людей на Дальний Восток.

Об этом на своей странице в социальной сети написал одиозный российский журналист Александр Коц, регулярно публикующий на страницах российских изданий пропагандистские материалы о войне на Донбассе.

Коц отметил указание Путина российскому премьеру Медведеву о вариантах заселения Дальнего Востока России, где существует проблема с трудовыми и человеческими ресурсами. При этом журналист в качестве решения вопроса предлагает переселить беженцев с Донбасса на Дальний Восток, предоставляя им российское гражданство.

Пользователи социальных сетей эмоционально комментирует предложение российского пропагандиста. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, гражданство
 
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