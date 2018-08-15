КПВВ "Майорское" под угрозой закрытия

15.08.2018 20:25

КПВВ "Майорское" может быть закрыт в связи с несоблюдением боевиками договоренностей о прекращении огня. Такую возможность не исключают в штабе операции Объединенных сил, - сообщает пресс-центр ООС.

Дорожный коридор "Горловка-Бахмут" остается одним из главных гуманитарных путей в Донецкой области, которым пользуются ежемесячно более 250 000 человек.

Но, пренебрегая в первую очередь безопасностью гражданского населения, только за последние три месяца, с начала проведения операции Объединенных сил, в рамках этого дорожного коридора были осуществлены три провокационных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Последний обстрел произошел 9 августа, когда, около 06.30 утра боевики из стрелкового оружия и противотанковых ракет обстреляли на так называемом "нуле" контрольный пост "Майорское", обеспечивающий функционирование дорожного коридора. В зоне поражения, кроме пограничного наряда, оказались гражданские, пересекающие линию соприкосновения в обоих направлениях. В результате обстрелов повреждена инфраструктура самого КПВВ, частично разрушены защитные сооружения.

"Если провокационные действия с угрозой жизни и здоровью гражданского населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ, будут продолжаться и в дальнейшем, то, с целью обеспечения безопасности граждан, Командующий объединенных сил будет вынужден обратиться к трехсторонней контактной группе по закрытию КПВВ в связи с несоблюдением российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня", - говорится в сообщении.