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Архив - Донецкая область

КПВВ "Майорское" под угрозой закрытия

15.08.2018 20:25
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КПВВ "Майорское" под угрозой закрытия
КПВВ "Майорское" может быть закрыт в связи с несоблюдением боевиками договоренностей о прекращении огня. Такую возможность не исключают в штабе операции Объединенных сил, - сообщает пресс-центр ООС. 
Дорожный коридор "Горловка-Бахмут" остается одним из главных гуманитарных путей в Донецкой области, которым пользуются ежемесячно более 250 000 человек.
Но, пренебрегая в первую очередь безопасностью гражданского населения, только за последние три месяца, с начала проведения операции Объединенных сил, в рамках этого дорожного коридора были осуществлены три провокационных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.
Последний обстрел произошел 9 августа, когда, около 06.30 утра боевики из стрелкового оружия и противотанковых ракет обстреляли на так называемом "нуле" контрольный пост "Майорское", обеспечивающий функционирование дорожного коридора. В зоне поражения, кроме пограничного наряда, оказались гражданские, пересекающие линию соприкосновения в обоих направлениях. В результате обстрелов повреждена инфраструктура самого КПВВ, частично разрушены защитные сооружения. 
"Если провокационные действия с угрозой жизни и здоровью гражданского населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ, будут продолжаться и в дальнейшем, то, с целью обеспечения безопасности граждан, Командующий объединенных сил будет вынужден обратиться к трехсторонней контактной группе по закрытию КПВВ в связи с несоблюдением российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня", - говорится в сообщении. 
Источник: https://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, закрытие, угроза, Майорск, КПВВ, ООС
 
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