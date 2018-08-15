Никитовский район Горловки попал под обстрел: повреждены школа и жилой дом

15.08.2018 07:19

Вчера вечером под обстрел попал Никитовский район оккупированной Горловки, в результате чего повреждены школа и жилой дом.

Так называемый «мэр» города Иван Приходько сообщил: «Обстреляли город и его окраины, в результате прямого попадания поврежден дом в поселке 6/7 по улице Отбойная, 10. Населенный пункт обесточен. Кроме того, в поселке Комарова повреждена школа № 10».

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Источник: https://donpress.com