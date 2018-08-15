- Власти "ДНР" в Донецке "официально" "отжимают" квартиры19:13
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет18:58
- Это унизительно! В России хотят давать гражданство жителям Донбасса, но при одном условии18:20
- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область17:50
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт17:00
- Адский огонь под Новоазовском: у боевиков тяжелые потери15:15
- Безлер рассказал о развале "ДНР" и ситауции с Захарченко13:00
- Житель Славянска рассказал о преступлениях боевиков. Убивали священников10:00
- Мариуполь в серьезной опасности! Возможен захват города09:16
Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
Активизация боевых действий на Донбассе может быть связана с приближением двух важных событий.
Об этом рассказал в эфире ObozTV военный эксперт Сергей Ковтун. Эксперт напомнил, что и в прошлые годы на востоке Украины в августе наблюдались обострения.
"Надо понимать, что у нас приближается День независимости. Кроме того, в субботу, как известно, Путин будет встречаться с Меркель. Поэтому обострение связано, скорее всего, именно с этими событиями", - объяснил он.
"Я не думаю, что произойдут кардинальные изменения на востоке. Если взять 2014-15 годы, то как раз самое большое обострение приходилось на август", - добавил Ковтун.
Также военный эксперт добавил, что не видит предпосылок для активизации осенью более масштабных и серьезных действий на востоке Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, конфликт, обострение
- «Не лезь в Донбасс. Ты уже тут один раз натворил здесь дел», - Ходаковский обратился к Стрелкову
- Россия против Украины: большая война не неизбежна, но очень возможна
- Мнение политика: для Киeвa лучшe, ecли кoнфликт нa Дoнбacce будет заморожен на годы
- В США назвали главное препятствие для урегулирования конфликта в Украине
- Обострение или замороженный конфликт - ООН о ситуации на оккупированном Донбассе
- Чем Захарченко отвлекает от нищеты жителей ОРДО
- Власти "ДНР" в Донецке "официально" "отжимают" квартиры19:13
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет18:58
- В зоне ООС уничтожен опорный пункт боевиков в районе Желобка18:35
- Это унизительно! В России хотят давать гражданство жителям Донбасса, но при одном условии18:20
- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область17:50
- ВСУ разгромили боевиков под Луганском: взорван еще один опорный пункт в окрестностях Желобка17:27
- Тымчук: у боевиков «ЛНР» серьезный дефицит кадров17:10
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт17:00
- У боевиков "ЛНР" взорвался склад боеприпасов: 14 погибших и раненых, сгорели 4 БМП15:45
- 20 кг железа: новая инициатива превратит Верховную Раду в тюрьму19:55
- Что происходит? В Крыму заметили передвижение огромной колонны военной техники (ВИДЕО)19:39
- В Одессе наказали водителя маршрутки, который издевался над бойцом АТО19:27
- Власти "ДНР" в Донецке "официально" "отжимают" квартиры19:13
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет18:58
- Россия планирует запустить в Крым 11 поездов18:45
- В зоне ООС уничтожен опорный пункт боевиков в районе Желобка18:35
- Это унизительно! В России хотят давать гражданство жителям Донбасса, но при одном условии18:20
- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область17:50
- Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду11:45
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- В Україні заборонили популярний препарат09:30
- Почему стоит исключить арбуз из своего рациона: 5 причин08:30
- Врачи назвали самые вредные утренние ритуалы07:35
- Новые исследования о жизни после смерти16:34
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- «Черный сигнал»: ученые разгадали секрет смерти человека14:40
- Медовый Спас-2018: главные приметы и традиции праздника13:57
- Аллергикам на заметку: чего стоит опасаться в августе22:48
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара
- "С самого утра "птичка" прилетела", - появились кадры дымящейся техники врага под Донецком
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры