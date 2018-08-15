В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет

15.08.2018 18:58

Пользователи социальных сетей из оккупированной части Донбасса сообщают, что в Донецке обвалилась крыша магазина "Амстор".

Расположенный в Петровском районе Донецка магазин был закрыт 12 месяцев назад и ровно через год после закрытия крыша рухнула. "Донецк. Провалилась крыша на петровском "Амсторе" ( в части кафешки).

Через год после закрытия завалилось все..." - пишут пользователи социальных сетей. Фотографии обрушенной крыши пока не появились, однако люди пишут, что магазин был построен наспех еще до войны. В Сети также отмечают, что во время оккупации Донбасса инфраструктура претерпела катастрофических потерь, которые будут лишь усугубляться на фоне российской оккупации некогда одного из самых успешных украинских регионов.



Источник: www.dialog.ua